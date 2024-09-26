دوري روشن: النصر يتوعّد الوحدة.. والإثارة تجمع القادسية والأهلي

تدور عجلة دوري روشن السعودي للمحترفين من جديد، غدًا الجمعة، وذلك بإقامة ثلاثة لقاءات في افتتاح الجولة الخامسة؛ حيث يستضيف فريق النصر صاحب المركز الخامس نظيره الوحدة الذي يحلّ في المركز الرابع عشر على ملعب الأول بارك بالرياض، فيما يلتقي فريق الاتحاد ثاني الترتيب بضيفه صاحب المركز الثالث عشر فريق الخليج، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في حين تقام المباراة الثالثة على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام، وتجمع فريق القادسية الذي يحلّ سابعًا بفريق الأهلي الذي يحلّ في المركز السادس في ختام لقاءات اليوم الأول.