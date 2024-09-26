دوري روشن: النصر يتوعّد الوحدة.. والإثارة تجمع القادسية والأهلي

تدور عجلة دوري روشن السعودي للمحترفين من جديد، غدًا الجمعة، وذلك بإقامة ثلاثة لقاءات في افتتاح الجولة الخامسة؛ حيث يستضيف فريق النصر صاحب المركز الخامس نظيره الوحدة الذي يحلّ في المركز الرابع عشر على ملعب الأول بارك بالرياض، فيما يلتقي فريق الاتحاد ثاني الترتيب بضيفه صاحب المركز الثالث عشر فريق الخليج، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في حين تقام المباراة الثالثة على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام، وتجمع فريق القادسية الذي يحلّ سابعًا بفريق الأهلي الذي يحلّ في المركز السادس في ختام لقاءات اليوم الأول.
وتستمرّ منافسات الجولة، السبت المقبل، بإقامة ثلاثة لقاءات؛ حيث يستضيف في اللقاء الأول فريق الفتح صاحب المركز الـ16 نظيره الأخدود الذي يحلّ في المرتبة الـ17 على ملعب نادي الفتح بالأحساء، فيما يقام اللقاء الثاني على ملعب جامعة الجوف بالجوف، ويجمع فريق العروبة صاحب المركز الـ11 بفريق ضمك الذي يحلّ بالمركز الخامس عشر، وفي آخر مواجهات اليوم الثاني يحلّ الهلال متصدر الترتيب ضيفًا على الخلود صاحب المرتبة الـ12، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.
وتختتم لقاءات الجولة، الأحد القادم؛ حيث يستضيف فريق الفيحاء متذيّل الترتيب نظيره الرياض الذي يحلّ في المركز الثامن، وذلك على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، فيما يستضيف الشباب صاحب المرتبة الثالثة نظيره الرائد الذي يحتلّ المرتبة العاشرة، وذلك على ملعب نادي الشباب بالرياض، ويقام آخر لقاءات الجولة على ملعب نادي التعاون في بريدة بين المستضيف فريق التعاون صاحب المركز التاسع، والضيف فريق الاتفاق الذي يحلّ في المركز الرابع.