تحضيرًا لكأس آسيا.. الأخضر تحت 23 يتغلب على منتخب مصر

تغلّب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، على منتخب مصر بنتيجة 2-1، في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن المعسكر الإعدادي في الإمارات، والمقام في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر.