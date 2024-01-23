تحضيرًا لكأس آسيا.. الأخضر تحت 23 يتغلب على منتخب مصر

تغلّب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، على منتخب مصر بنتيجة 2-1، في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن المعسكر الإعدادي في الإمارات، والمقام في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر.
وسجل منتخب مصر أولًا في الدقيقة 10 من مجريات الشوط الأول، في حين تمكن اللاعب صالح أبو الشامات من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 49، وسجل اللاعب عبدالملك الجابر الهدف الثاني للأخضر في الدقيقة 86 من مجريات المباراة.
ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة: محمد العبسي في حراسة المرمى، محمد أبو الشامات، محمد الدوسري، خالد العسيري، إسلام هوساوي، عبدالإله هوساوي، فيصل الأسمري، مهند آل سعد، زياد الجهني، صالح أبو الشامات، هيثم عسيري.
ويستأنف أخضر تحت 23 عامًا غدًا الأربعاء تدريباته على ملعب اتحاد الإمارات لكرة القدم، ضمن المعسكر الإعدادي لكأس آسيا 2024 في قطر.