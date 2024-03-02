أبناء مركز نداء الأمل في فعالية خاصة.. يقودها نجوم ليف جولف

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال جيسون كوكراك: "يسعدنا أن نترك بصمة إيجابية في كل مكان نذهب إليه، وأن نساهم في دعم المجتمع بأي طريقة ممكنة. ونعتبر ذلك جزءًا لا يتجزأ من مسؤوليتنا كأفراد ورياضيين. ولا شيء يضاهي شعورنا بالرضا عند تقديم الدعم للأطفال؛ فهذه ميزة عظيمة تعود بالنفع ليس فقط على هذه المنطقة؛ بل على أي مكان نذهب إليه. وأي فرصة أحصل عليها للمساهمة في دعم الأطفال، سأكون سعيدًا بالمشاركة فيها بكل تأكيد".