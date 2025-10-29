جاكرتا تستضيف قرعة كأس آسيا لكرة الصالات 2026.. والأخضر في المستوى الثالث

وتُقام منافسات النسخة الثامنة عشرة من البطولة خلال الفترة من 27 يناير إلى 7 فبراير 2026، وتستضيفها إندونيسيا للمرة الثانية بعد نسخة عام 2002، بمشاركة المنتخبات المتأهلة عبر التصفيات، إلى جانب الدولة المستضيفة.