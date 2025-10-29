جاكرتا تستضيف قرعة كأس آسيا لكرة الصالات 2026.. والأخضر في المستوى الثالث

تُسحب يوم الأربعاء 5 نوفمبر المقبل قرعة بطولة كأس آسيا لكرة الصالات 2026، في حفل يُقام في صالة مؤتمرات "إم إن سي" بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، وذلك لتحديد مواجهات دور المجموعات للبطولة التي تضم 16 منتخبًا.
وتُقام منافسات النسخة الثامنة عشرة من البطولة خلال الفترة من 27 يناير إلى 7 فبراير 2026، وتستضيفها إندونيسيا للمرة الثانية بعد نسخة عام 2002، بمشاركة المنتخبات المتأهلة عبر التصفيات، إلى جانب الدولة المستضيفة.
وكانت ثمانية منتخبات قد تأهلت بصفتها متصدرة لمجموعاتها، إضافة إلى أفضل سبعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، لتنضم إلى إندونيسيا التي تأهلت تلقائيًا بصفتها الدولة المستضيفة.
وتم توزيع المنتخبات المشاركة إلى أربعة مستويات بناءً على التصنيف العالمي لكرة الصالات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم بتاريخ 29 أغسطس الماضي، حيث تصدّرت إندونيسيا المستوى الأول.
وجاء تصنيف المنتخبات على النحو التالي:
المستوى الأول: إندونيسيا (23)، إيران (5)، تايلاند (11)، اليابان (13)
المستوى الثاني: أوزبكستان (19)، فيتنام (26)، أفغانستان (33)، العراق (41)
المستوى الثالث: الكويت (43)، طاجيكستان (46)، السعودية (48)، قرغيزستان (49)
المستوى الرابع: أستراليا (53)، لبنان (54)، كوريا الجنوبية (73)، ماليزيا (81)
وتترقّب الجماهير السعودية معرفة منافسي "الأخضر" في مرحلة المجموعات، بعد أن جاء في التصنيف الثالث، وسط تطلعات لتقديم مشاركة مشرفة في البطولة القارية.