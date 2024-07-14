اكتمال انتقال ملكية نادي الدرعية إلى شركة الدرعية واعتماد تشكيل مجلس إدارة النادي.. تعرف عليهم

أكملت شركة الدرعية إجراءات نقل ملكية نادي الدرعية من المركز الوطني للتخصيص، إلى شركة الدرعية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وتأتي هذه الخطوة ضمن مشروع استثمار وتخصيص الأندية الرياضية، الذي أعلن عنه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في يونيو من العام الماضي، بهدف دعم القطاع الرياضي وتطويره، وتشجيع وتمكين القطاع الخاص للمساهمة بفعالية في المجال الرياضي، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030. وسيعمل نادي الدرعية على تحقيق أهداف شركة الدرعية الإستراتيجية المتمثلة في تطوير وتعزيز منطقة الدرعية كوجهة ثقافية وسياحية وترفيهية ورياضية.

كما اعتمد مجلس إدارة شركة الدرعية برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، تشكيل مجلس إدارة شركة نادي الدرعية الرياضية، برئاسة الأمير خالد بن محمد بن سعود، وعضوية كل من جيري إنزيريلو، ومحمد الخريجي، وأيمن الفلّاج، وحمد البطي.

ويستعد النادي الذي تأسس عام 1976م لخوض منافسات دوري الدرجة الثانية لكرة القدم خلال الموسم الرياضي القادم 2024/2025، بعدما وضعته القرعة في المجموعة الثانية التي تم الإعلان عنها من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم.