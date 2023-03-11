الهلال والأهلي الأكثر تتويجًا.. "الإثارة" تتجدد غداً في كأس الكرة الطائرة

تنطلق، غداً الأحد، على صالة وزارة الرياضة بجدة، النسخة الـ 32 من منافسات كأس جاهز للكرة الطائرة بالمسمى الجديد، وسط مشاركة 4 أندية هي: الهلال والأهلي والفيصلي والاتحاد .
اليوم الأول من البطولة، سيكون شاهدًا على إقامة مواجهتين من العيار. الثقيل، في الأولى يلتقي الهلال مع الاتحاد، في مواجهة تقام عند تمام الساعة الـ (4:30) عصرًا، فيما يتقابل الأهلي مع الفيصلي عند تمام الساعة الـ (7:00) مساءً.
وكانت جدولة البطولة قد أسفرت عن مواجهة تجمع ما بين الهلال والفيصلي عند تمام الساعة الـ (4:30) عصرًا في اليوم الثاني، قبل أن يلتقي الأهلي والاتحاد عند تمام الساعة الـ (7:00) مساءً.
الفرق الأربعة ستخضع للراحة يوم الثلاثاء، قبل أن تعود المنافسات عصر الأربعاء بلقاءين يجمع ما بين الفيصلي والاتحاد عند تمام الساعة الـ (2:00) ظهرًا، وتختتم البطولة بمواجهة مرتقبة تجمع الأهلي بغريمه التقليدي الهلال في تمام الساعة الـ (4:30) عصرًا .
يذكر أن النسخة الحالية هي النسخة الـ 32 لمسابقة "كأس الاتحاد"، حيث يأتي الهلال في صدارة الأبطال الحاصلين على اللقب برصيد 14 لقبًا، في الوقت الذي تحصل فيه الأهلي 13 لقبًا والاتحاد على 3 ألقاب، فيما اكتفى المحيط بتحقيق لقب وحيد.
ستقوم قناة ssc بنقل المباريات على الهواء مباشرة يصاحبها أستديو تحليلي من أبرز محللي لعبة الكرة الطائرة بالمملكة.