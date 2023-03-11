الهلال والأهلي الأكثر تتويجًا.. "الإثارة" تتجدد غداً في كأس الكرة الطائرة

اليوم الأول من البطولة، سيكون شاهدًا على إقامة مواجهتين من العيار. الثقيل، في الأولى يلتقي الهلال مع الاتحاد، في مواجهة تقام عند تمام الساعة الـ (4:30) عصرًا، فيما يتقابل الأهلي مع الفيصلي عند تمام الساعة الـ (7:00) مساءً.