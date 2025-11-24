دوري أبطال آسيا للنخبة: الدحيل يقسو على الاتحاد برباعية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري الفوز على منافسه الاتحاد السعودي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين على ملعب عبدالله بن خليفة في الدوحة.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة بفوز الدحيل بأربعة أهداف لهدفين.
أهداف المباراة سجلها عادل بولبينة "هاتريك" في الدقائق 5 و33 و53، ثم أضاف كريستوف بياتيك الهدف الرابع للدحيل في الدقيقة 74.
ونجح محترف الاتحاد كريم بنزيما في تسجيل هدفين لفريقه ليقلص بهما النتيجة في الدقيقتين 76 و83.
بتلك النتيجة، يرفع الدحيل رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 7، فيما توقف رصيد الاتحاد عند النقطة رقم 6.