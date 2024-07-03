إعلان القوائم النهائية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة مؤسسة نادي الأهلي غير الربحية

وأوضح أنه سوف يتمّ عقد الجمعية العمومية في تمام الساعة "5:00 عصرًا"، ويكون الحضور اختياريًّا لأعلى فئتين من أعضاء الجمعية العمومية لدى المؤسسة، وكذلك أعضاء القوائم المرشحة، وأما بقيّة أعضاء الجمعية يكون حضورهم "عن بعد" عبر منصة الجمعيات العمومية والانتخابية، علمًا بأن تسجيل الدخول عن بعد إلزامي للجميع؛ حيت سيتمّ احتساب النصاب القانوني لعقد الجمعية عبر تسجيل الأعضاء حضورهم في المنصة.