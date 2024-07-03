إعلان القوائم النهائية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة مؤسسة نادي الأهلي غير الربحية
أعلن نادي الأهلي عن القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة مؤسسة نادي الأهلي غير الربحية في الجمعية العمومية التي ستعقد يوم الخميس الموافق 4-7-2024.
ووافقت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية على ثلاث قوائم؛ الأولى برئاسة خالد الغامدي، والثانية برئاسة أحمد معتوق جنة، والثالثة برئاسة أحمد الحصيني.
وكشف النادي عن آلية الحضور والتصويت في الجمعية العمومية لمؤسسة نادي الأهلي غير الربحية التي ستعقد يوم الخميس الموافق 4-7-2024.
وأوضح أنه سوف يتمّ عقد الجمعية العمومية في تمام الساعة "5:00 عصرًا"، ويكون الحضور اختياريًّا لأعلى فئتين من أعضاء الجمعية العمومية لدى المؤسسة، وكذلك أعضاء القوائم المرشحة، وأما بقيّة أعضاء الجمعية يكون حضورهم "عن بعد" عبر منصة الجمعيات العمومية والانتخابية، علمًا بأن تسجيل الدخول عن بعد إلزامي للجميع؛ حيت سيتمّ احتساب النصاب القانوني لعقد الجمعية عبر تسجيل الأعضاء حضورهم في المنصة.
وأشار النادي إلى أنه يجب على جميع الأعضاء "الدخول" لمنصة الجمعيات العمومية الانتخابية لتسجيل الحضور والدخول على رابط الجمعية العمومية سوف يتم فتح التصويت "لجميع القوائم المترشحة" عبر المنصة في تاريخ 4/ 7/ 2024 من الساعة "1:00" ظهرًا حتى الساعة "4:00" عصرًا، وسوف يتمّ إعلان نتائج التصويت لتلك القوائم أثناء عقد الجمعية العمومية.
وسيتمّ فتح باب الطعون ضدّ إجراءات عقد الجمعية العمومية بتاريخ 5-7-2024 لمدة يوم واحد من خلال رابط منصة الجمعية العمومية الانتخابية.