في ختام الجولة الـ3 من دوري روشن.. "النصر" يعود لسكة الانتصارات ويوقف مسيرة "ضمك"

أوقف فريق النصر الأول لكرة القدم مسيرة الانتصارات التي حققها نادي ضمك في الجولتين الماضيتين؛ وذلك بعد أن تغلَّب عليه في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم على أرض ملعب مرسول بارك في الرياض.