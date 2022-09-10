في ختام الجولة الـ3 من دوري روشن.. "النصر" يعود لسكة الانتصارات ويوقف مسيرة "ضمك"

أوقف فريق النصر الأول لكرة القدم مسيرة الانتصارات التي حققها نادي ضمك في الجولتين الماضيتين؛ وذلك بعد أن تغلَّب عليه في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم على أرض ملعب مرسول بارك في الرياض.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز النصر بهدفين لهدف.
هدفا النصر أحرزهما اللاعب سامي النجعي في الدقيقة الـ37 من عمر الشوط الأول، والمحترف البرازيلي تاليسكا في الدقيقة الـ60، فيما أحرز لضمك اللاعب برونو في الدقيقة الـ82.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد النصر عند النقطة رقم 6، فيما توقَّف رصيد ضمك عند الرصيد نفسه (6 نقاط).