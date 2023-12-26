في "كلاسيكو" الخماسية.. النصر "يهدم" بقايا الاتحاد ويواصل مطاردة الهلال

واصل فريق النصر الأول لكرة القدم زحفه نحو صدارة الدوري بعد أن سحق شباك مستضيفه الاتحاد بنتيجة 5/ 2، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم اليوناني "أناستوس".
شهد الشوط الأول حضورًا مبكرًا لهداف الاتحاد المغربي "عبدالرزاق حمدالله" بهدف السبق في الدقيقة الـ14 بعد تمريرة وصلته من قائد الفريق "كريم بنزيما". وعادل قائد النصر " كريستيانو رونالدو" النتيجة لفريقه النصر في الدقيقة الـ19 من ركلة جزاء.
كما تكفلت العارضة الاتحادية بالتصدي لتسديدة "رونالدو" في الدقيقة الـ22.
وعزز "تاليسكا" النتيجة للنصر بهد ثانٍ في الدقيقة الـ38.
وفي الشوط الثاني أحرز "حمدالله" هدف التعادل لفريقه الاتحاد برأسية رائعة في الدقيقة الـ51.
وضاعف مدافع الاتحاد "فابينهو" جراح فريقه بعد أن تسبب في ركلة جزاء وخروجه بالبطاقة الحمراء. وسجل "رونالدو" الهدف الثالث للنصر من تلك الركلة، فيما أضاف "ساديو ماني" الهدفين الرابع والخامس للنصر تباعًا في الدقيقتَين الـ75، والـ82.
وبتلك النتيجة بلغ النصر النقطة الـ43 في الوصافة، وبقي الاتحاد سادسًا برصيد 28 نقطة.