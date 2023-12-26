في "كلاسيكو" الخماسية.. النصر "يهدم" بقايا الاتحاد ويواصل مطاردة الهلال

واصل فريق النصر الأول لكرة القدم زحفه نحو صدارة الدوري بعد أن سحق شباك مستضيفه الاتحاد بنتيجة 5/ 2، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم اليوناني "أناستوس".