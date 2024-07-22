ثلاثة انتصارات ومثلها تعادل في خامس أيام بطولة المنتخبات الإقليمية بالطائف

ومن المقرر أن تستكمل منافسات بطولة المنتخبات الإقليمية غدًا الثلاثاء بإقامة 6 مباريات تجمع نجران مع حائل، جازان مع الشرقية، القصيم مع الأحساء، عسير مع حفر الباطن، جدة مع تبوك والمدينة المنورة مع الرياض.