في ختام دوري المدارس لكرة القدم للبنات 2022.. القمة تجمع الرابعة ودار الحنان

ويعد دوري المدارس لكرة القدم للبنات ضمن مشروع دوري المدارس الذي تنفذه وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم، حيث بدأت النسخة الأولى منه هذا العام على مستوى المملكة لمدارس التعليم العام (الابتدائي – المتوسط –الثانوي)، وشارك في منافساته 48324 لاعبةً، مثلن 4768 فريقاً من 1906 مدارس، وذلك في البطولة العامة، التي تلتها بطولة المناطق المقتصرة على فرق المرحلة الثانوية، والتي تأهل منها إلى بطولة نخبة المملكة، فرق الثانوية الرابعة عشرة بعرعر والثانوية التاسعة بعنيزة والثانوية الرابعة بالجبيل والثانوية الثالثة عشرة بالقريات ومدارس التربية الأهلية بالرياض والأنجال الأهلية بالأحساء وثانوية طلائع الغد الأهلية بتبوك والثانوية السابعة بحائل وأنوار الفيحاء الأهلية بالمدينة المنورة وثانوية فاطمة بنت المنذر بالباحة والثانوية الأولى بجازان والثانوية الحادية عشرة بأبها والثانوية الثالثة بنجران وثانوية دار الحنان بجدة ومدرسة الأنجال الأهلية بالطائف والثانوية الثامنة بمكة المكرمة.