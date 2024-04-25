دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب: المملكة ترفع رصيدها إلى 71 ميدالية.. و"العنقري" يستقبل البعثة

فاز المنتخب السعودي للدراجات، بـ7 ميداليات متنوعة في منافسات اليوم الثالث من مسابقة الدراجات، ضمن دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب (4 ذهبيات، 2 فضية، 1 برونزية)، في مسابقة الفردي للناشئين والشباب، خلال المنافسات التي أُقيمت صباح اليوم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وتمكن أخضر الدراجات، من خطف جميع الميداليات الفردية لسباق الناشئين 40 كم، بتحقيق الدراج طه الخليفة المركز الأول والميدالية الذهبية بزمن 59.08 دقيقة، تاركًا المركز الثاني والفضية لزميله وائل اليماني بزمن 01.01.47 ساعة الذي تساوى بالزمن نفسه مع زميله صالح آل زايد الذي نال البرونزية، ليحقق بذلك الأخضر ذهبية مجموع الأزمنة بـ 03.02.42 ساعة.
وواصل الأخضر حصد الميداليات، بعد أن تمكن من تحقيق 3 ميداليات في فئة الشباب 70 كم، بوساطة محمد اليوسف الذي انتزع الذهبية بزمن 1.40.34 ساعة، ومحمد مجرشي الذي فاز بالفضية بزمن 1.41.13 ساعة، محققًا الأخضر بذلك؛ ذهبية المجموع بزمن 05.03.00 ساعة.
حقق المنتخب السعودي للكرة الطائرة، الميدالية الفضية والمركز الثاني في الألعاب الخليجية، إثر فوزه اليوم في مباراته الأخيرة، على نظيره الكويتي بنتيجة 3 – 1، في صالة نادي النصر بدبي، بحضور الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبد العزيز بن أحمد باعشن.
وأنهى الأخضر الشوطين الأول والثاني بالنتيجة ذاتها 25 – 14، ثم عاد المنتخب الكويتي في الشوط الثالث بنتيجة 20 – 25، قبل أن ينهي الأخضر المباراة في الشوط الرابع 25 – 11.
وبهذه النتائج، فازت البحرين بالميدالية الذهبية، والسعودية بالفضية، والكويت بالبرونزية.
يُذكر أن الرصيد السعودي من الميداليات ارتفع إلى 71 ميدالية (34 ذهبية، 24 فضية، 13 برونزية).
اكتفى المنتخب السعودي لقفز الحواجز، بالميدالية الفضية لمنافسات الفرق التي حققها أمس، حيث جرى تتويجه بالميدالية، عقب ختام منافسات قفز الحواجز لفئة الفردي في الدورة الخليجية بنادي الفروسية بالشارقة.
استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة سلطان بن عبد الله العنقري، في مكتبه اليوم بمقر السفارة في أبو ظبي، الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبد العزيز بن أحمد باعشن، ومدير البعثة السعودية المشاركة في الدورة الخليجية المهندس حمد الهويش، وعددًا من لاعبي المنتخبات السعودية بالدورة.
ورحب العنقري، بأعضاء البعثة السعودية الرياضية، مباركًا الميداليات المتنوعة التي حققوها في الدورة الخليجية، متطلعًا بأن تواصل المنتخبات السعودية، حصد المزيد من الميداليات في الدورة الخليجية وسائر المحافل الرياضية الأخرى.
وقدم باعشن، شكره لسفير خادم الحرمين الشريفين ولممثلي السفارة، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مثنيًا على الاهتمام الكبير الذي تجده البعثة السعودية من السفارة.
يختتم بطل مسابقة كرة اليد، المنتخب السعودي، مشاركته الخليجية، عندما يلاقي نظيره القطري، لحساب الجولة الخامسة والأخيرة من المسابقة، عند الخامسة من مساء غدٍ الجمعة في صالة نادي البطائح بالشارقة.
وسيشهد اللقاء عقب نهايته، تتويج الأخضر بالميدالية الذهبية، التي انتزعها عقب فوزه أمس الأربعاء على منافسه المنتخب الكويتي بنتيجة 32 – 22، محققًا بذلك 12 نقطة، في صدارة الترتيب العام.
أنهى المنتخب السعودي للجولف، تحضيراته للمشاركة في الدورة الخليجية، التي تنطلق عند السابعة من صباح غدٍ الجمعة وتمتد حتى يوم الأحد المقبل في نادي أبوظبي للجولف.
ويمثل أخضر الجولف، خالد المديميغ، وعبد العزيز المديميغ، وسعود القصيبي.
تنطلق عند الثالثة من عصر غدٍ الجمعة، منافسات مسابقة البلياردو، التي تحتضنها صالة (E ZONE) في دبي، بمشاركة أربعة منتخبات خليجية، وهي السعودية والإمارات والبحرين وعمان.
ويشارك الأخضر بالدورة، بوساطة خالد الغامدي، ومشاري الشمردل، وعبد الرحمن الموسى.
وتُقام منافسات البلياردو، على مدى ثلاثة أيام، حيث ستكون البداية، بإقامة مسابقة فردي الـ8 كرات، ثم فردي الـ9 كرات بعد غدٍ السبت، وتختتم بالزوجي يوم الأحد.
يدشن لاعب المنتخب السعودي للرياضات الإلكترونية محمد حوذان، مشاركته بالدورة الخليجية، عندما يوجد في تصفيات لعبة (EA FC24)، عند الرابعة من عصر غدٍ الجمعة في صالة اتحاد الرياضات الإلكترونية في دبي.
وتمتد منافسات الإلكترونية لمدة يومين، بمشاركة السعودية والكويت وقطر والبلد المستضيف الإمارات.