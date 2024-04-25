دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب: المملكة ترفع رصيدها إلى 71 ميدالية.. و"العنقري" يستقبل البعثة

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة سلطان بن عبد الله العنقري، في مكتبه اليوم بمقر السفارة في أبو ظبي، الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبد العزيز بن أحمد باعشن، ومدير البعثة السعودية المشاركة في الدورة الخليجية المهندس حمد الهويش، وعددًا من لاعبي المنتخبات السعودية بالدورة.