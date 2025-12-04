رسمياً.. الصين تستضيف كأس آسيا للشباب تحت 20 عامًا 2027
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، منح الاتحاد الصيني لكرة القدم حق استضافة كأس آسيا للشباب "تحت 20 عامًا" 2027.
وبدأت البطولة للمرة الأولى عام 1959، وستشكّل نسخة 2027 النسخة رقم (43) من تاريخ المسابقة، حيث تستعد الصين، التي كانت المرشح الوحيد، لاستضافة أفضل (16) منتخبًا في القارة للمرة الثانية على التوالي، بعد نجاح نسخة 2025 التي أُقيمت في مدينة شينزين خلال الفترة من 12 فبراير إلى 1 مارس من العام الجاري.
ويحمل المنتخب الأسترالي لقب النسخة الأخيرة، بعد فوزه على المنتخب السعودي (5 - 4) بركلات الترجيح بعد تعادلهما (1 - 1) في الوقتين الأصلي والإضافي في المباراة النهائية، ليحقق لقبه الأول على مستوى الفئات العمرية في تاريخه.
ومن المقرر افتتاح تصفيات كأس آسيا للشباب "تحت 20 عامًا" 2027 في شهر أغسطس 2026، على أن تُقام النهائيات في شهر مارس 2027.
وكما جرت العادة في النسخ السابقة، ستمثّل النهائيات مسار التأهل لمنتخبات آسيا إلى كأس العالم "تحت 20 عامًا" 2027، التي تستضيفها بشكل مشترك كل من أذربيجان وأوزبكستان.
وينفرد منتخب كوريا الجنوبية بالرقم القياسي لأكثر المنتخبات تتويجًا بالبطولة برصيد (12) لقبًا، فيما يأتي منتخب ميانمار في المركز الثاني برصيد سبعة ألقاب.