رسمياً.. الصين تستضيف كأس آسيا للشباب تحت 20 عامًا 2027

وبدأت البطولة للمرة الأولى عام 1959، وستشكّل نسخة 2027 النسخة رقم (43) من تاريخ المسابقة، حيث تستعد الصين، التي كانت المرشح الوحيد، لاستضافة أفضل (16) منتخبًا في القارة للمرة الثانية على التوالي، بعد نجاح نسخة 2025 التي أُقيمت في مدينة شينزين خلال الفترة من 12 فبراير إلى 1 مارس من العام الجاري.