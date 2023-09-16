"ميتروفيتش": الهلال في آسيا يشبه ريال مدريد في أوروبا

ويعد ميتروفيتش واحدًا من العديد من الصفقات الكبرى التي حسمها الهلال هذا الصيف، وكانت بدايته في الدوري السعودي أن سجل 5 أهداف في أول أربع مباريات؛ ليتصدر فريقه جدول الدوري السعودي.