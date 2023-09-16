"ميتروفيتش": الهلال في آسيا يشبه ريال مدريد في أوروبا

تحدَّث الصربي ألكسندر ميتروفيتش، لاعب الهلال، خلال مقابلة صحفية عن انتقاله إلى الدوري السعودي، وانضمامه إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
ونشرت صحيفة "ديلي ميل" لقاء ميتروفيتش مع صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، الذي صرَّح فيه بأنه انضم الآن إلى نادٍ كبير آسيوي، يشبه ريال مدريد في أوروبا.
وقال ميتروفيتش عن انتقاله إلى الهلال: "عندما تلقيت عرضًا من الهلال تحدثت عن الأمر مع عائلتي. أنا سعيد الان لأنني وصلت أخيرًا إلى نادٍ كبير".
وأضاف اللاعب الصربي: "ليس لدي أي حنين الآن إلى إنجلترا. لقد لعبت هناك لسنوات عديدة".
وصرح ميتروفيتش خلال لقائه بأنه نصح مواطنه دوسان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس، بالانتقال أيضًا للدوري السعودي، وقال: "لقد تحدثت بالفعل معه أثناء وجودنا برفقة المنتخب الصربي عن السعودية".
وأشار اللاعب إلى أنه من الصعب مقارنة الدوري السعودي بالدوري الإنجليزي؛ فهو حتى الآن لم يصل إلى مستوى أوروبا بعد، ولكن إذا استمر هذا الدروي بالطريقة نفسها سيصبح من أفضل الدوريات.
ويعد ميتروفيتش واحدًا من العديد من الصفقات الكبرى التي حسمها الهلال هذا الصيف، وكانت بدايته في الدوري السعودي أن سجل 5 أهداف في أول أربع مباريات؛ ليتصدر فريقه جدول الدوري السعودي.