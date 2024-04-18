"نادي الاتحاد": تأجيل لقاء الهلال والأهلي يتعارض مع مبدأ عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص

علق نادي الاتحاد على قرار إدارة المسابقات في رابطة الدوري بتأجيل لقاء الأهلي والهلال الذي كان من المقرر إقامته غدًا الجمعة ضمن مباريات الجولة 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين، إلى يوم الاثنين الموافق 6 مايو المقبل؛ مؤكدًا أن هذا القرار يتعارض مع مبدأ عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص، وما قد يترتب على ذلك في تحديد جدول ترتيب الدوري وتحديد الأندية المشاركة في المسابقات المختلفة.