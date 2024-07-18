نيوم يضم إسلام هوساوي من الوحدة

أعلن نادي نيوم المنافس في دوري الدرجة الأولى السعودي تعاقده مع إسلام هوساوي لاعب الوحدة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.
وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس):"أنهت إدارة نادي نيوم الرياضي رسمياً إجراءات انتقال اللاعب إسلام هوساوي للفريق الأول لكرة القدم قادماً من نادي الوحدة".
وكانت إدارة نادي الوحدة وافقت على بيع المدة المتبقية من عقد اللاعب إسلام هوساوي ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم لصالح نادي نيوم.
وبات إسلام هوساوي سابع صفقات فريق نيوم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد أن عززت إدارة النادي صفوف الفريق بـ6 لاعبين، وهم: البرازيلي رومارينيو مهاجم الاتحاد السابق، وأسامة الخلف بعد نهاية عقده مع الفيحاء، وعباس الحسن لاعب الفتح، والحارس مصطفى ملائكة، وعبدالملك العييري، والمهاجم السنغالي مباي دياني، إضافة إلى التعاقد مع البرازيلي بريكليس شاموسكا لتولي مهمة تدريب الفريق.