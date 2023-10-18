"شاموسكا" في صدارة أكثر المدرّبين تواجدًا في ‎دوري روشن السعودي للمحترفين

في حين وقع في المركز الرابع المدرب البرتغالى "بيدرو إيمانويل" مدرب الخليج حاليًّا، والذي سبق له تولّي قيادة كلٍّ من: النصر، والتعاون، والخليج، بواقع حضور 73 مباراة.