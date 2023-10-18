"شاموسكا" في صدارة أكثر المدرّبين تواجدًا في ‎دوري روشن السعودي للمحترفين

كشف حسابُ رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين عبر منصة "إكس"، عن قائمة المدربين الأجانب الأكثر تواجدًا في دوري روشن السعودي للمحترفين.
واحتلَّ المركزَ الأول بالقائمة البرازيليُّ "شاموسكا" مدرب التعاون حاليًّا، بحضوره "150" مباراة مع مختلف الفرق التي قادها؛ فقد سبق له أيضًا تدريب الهلال، والشباب، والفيصلي.
وجاء في المركز الثاني المدرب الفرنسي "فوك راشوفيتش"، الذي سبق له تدريب الفيحاء، والفيصلي؛ إذ حضر "95" مباراة في الدوري السعودي.
واحتلَّ المدربُ اليوناني "دونيس" المركزَ الثالث بخوضه "94" مباراة، فقد سبق له تدريب عدة أندية سعودية أبرزها: الهلال، والفتح، والوحدة.
في حين وقع في المركز الرابع المدرب البرتغالى "بيدرو إيمانويل" مدرب الخليج حاليًّا، والذي سبق له تولّي قيادة كلٍّ من: النصر، والتعاون، والخليج، بواقع حضور 73 مباراة.