أخضر السيدات يواصل تحضيراته في إسبانيا لودية أندورا

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للسيدات تدريباته اليومية في معسكره الإعدادي في مدينة جيرونا الإسبانية والذي يستمر حتى 18 من شهر يونيو الحالي.
وسيخوض الأخضر مباراتين وديتين خلال معسكره الخارجي في إسبانيا، حيث يواجه منتخب أندورا يومي 13 من يونيو الجاري و17 من الشهر ذاته على ملعب Estadi Municipal De Peralada.
وكانت المديرة الفنية للمنتخب الوطني، الفنلندية روزا لابي سيبالا ، قد استدعت27 لاعبة هن: "سارة خالد، منى عبدالرحمن، ليلى علي، نوال القليش، حورية الشمراني، بيان صدقة، لين محمد، تالة الغامدي، لانة عبدالرزاق، موضي عبدالمحسن، رغد مخيزن، دلال عبداللطيف، أميرة أبو السمح، ريما الثقفي، ليان جوهري، سارة حمد، داليا أبو لبن، صبا توفيق، مجد العتيبي، البندري الهوساوي، شروق الهوساوي، نورة إبراهيم، البندري مبارك، فدوى خالد، جوري طارق، فاطمة منصور، عذى الفهد".