على حساب الهلال.. النصر يحصد لقب كأس تحدي الشتاء لأندية الدوري الممتاز للسيدات

اختُتمت، مساء السبت، منافسات كأس تحدي الممتاز – تحدي الشتاء لأندية الدوري الممتاز للسيدات، بإقامة المباراة النهائية التي جمعت ناديي النصر والهلال، على ملعب كلية العناية الطبية في العاصمة الرياض، وسط أجواء شتوية وحضور جماهيري مميز.
وشهد اللقاء الختامي مستوى فنيًا عاليًا وحماسًا كبيرًا من الفريقين، عكس تطور كرة القدم النسائية في المملكة، ضمن بطولة تميّزت بالقوة التنافسية حتى لحظاتها الأخيرة.
وجرت مراسم التتويج بحضور نائب رئيس الاتحاد السعودي لمياء بن بهيان، ومدير إدارة كرة القدم النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم عالية بنت عبدالعزيز الرشيد، حيث تُوّج نادي النصر بلقب كأس تحدي الممتاز في نسخته الأولى، بعد أن حسم المواجهة النهائية أمام نادي الهلال بنتيجة 2-0.
كما جرى تكريم اللاعبة أندريا فاريا من نادي النصر بجائزة أفضل لاعبة في البطولة، فيما نالت اللاعبة كلارا لوفانجا من نادي النصر لقب هدافة البطولة، وذهبت جائزة أفضل حارسة مرمى إلى لاعبة نادي النصر منى عبدالرحمن.
وتأتي بطولة كأس تحدي الممتاز – تحدي الشتاء ضمن جهود الاتحاد السعودي لكرة القدم لتعزيز استمرارية المنافسات، وتوفير بيئة تنافسية تسهم في تطوير كرة القدم النسائية في المملكة.
واختُتم الحدث بتقديم الشكر والتقدير لجميع الأندية المشاركة، واللاعبات، والأطقم الفنية والإدارية، إضافة إلى الجماهير التي حضرت وساندت الفرق، في ختام شتوي حماسي يُضاف إلى مسيرة نجاح كرة القدم النسائية السعودية.