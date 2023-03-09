الهلال يفتقد خدمات "فييتو" وسالم الدوسري.. في "جولة يوم العلم"

تركزت الحصة التدريبية للأزرق على الجوانب الفنية والتكتيكية، حيث بدأ المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، شرح خلالها المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز التكتيك الذي سينتهجه في لقاء الغد، وذلك على كامل الملعب، قبل أن يختتم المدرب الأرجنتيني المران بمناورة فنية على جزء من مساحة الملعب.