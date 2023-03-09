الهلال يفتقد خدمات "فييتو" وسالم الدوسري.. في "جولة يوم العلم"

أعلن نادي الهلال غياب نجمه الأرجنتيني لوسيانو فييتو، عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع، بسبب الإصابة التي ألمت به مؤخراً.
وقال النادي العاصمي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على ":تويتر": "أوضحت الفحوص الطبية حاجة لوسيانو فييتو لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة ثلاثة أسابيع، نظير الإصابة التي تعرض لها في مفصل القدم".
ميدانياً، أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، اليوم الخميس، تحضيراته الميدانية، استعداداً لمواجهة نظيره التعاون، ضمن منافسات الجولة الـ20 لدوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2022/23، والمسماة بجولة يوم العلم.
تركزت الحصة التدريبية للأزرق على الجوانب الفنية والتكتيكية، حيث بدأ المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، شرح خلالها المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز التكتيك الذي سينتهجه في لقاء الغد، وذلك على كامل الملعب، قبل أن يختتم المدرب الأرجنتيني المران بمناورة فنية على جزء من مساحة الملعب.
ولم يشارك نجم الفريق الدولي السعودي سالم الدوسري في المران، نظير شعوره بآلام في مفصل القدم، بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء فريق الفتح الماضي.