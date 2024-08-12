أخضر السيدات لكرة القدم يختتم معسكره في النمسا

اختتم المنتخب السعودي الأول للسيدات معسكره الإعدادي الذي أقيم في مدينة لا ان دير ثايا بجمهورية النمسا، والذي استمر من 22 يوليو إلى 12 أغسطس الجاري.
وتضمّن المعسكر استدعاء 26 لاعبة من قِبل المدير الفني الإسباني لويس كورتيس؛ بهدف تحسين اللياقة البدنية وتطوير الأداء الفني، وتعزيز التواصل وروح الفريق بين اللاعبات.
وخاض منتخبنا خلال المعسكر مباراتين ودّيتين في 7 و11 أغسطس أمام منتخب مولدوفا على استاد ميستسكي وملعب سبورت بارك 3، حيث انتهت كلاهما بنتيجة 0 - 1 لصالح المنتخب المولدوفي.
يعد هذا المعسكر الإعدادي فرصة لتقييم اللاعبات، وتعزيز أداء المنتخب تجهيزًا للمشاركات الرسمية القادمة.