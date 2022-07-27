سامي الجابر هداف العرب في كأس العالم عبر التاريخ

مع اقتراب انطلاق كأس العالم قطر 2022، حيث لم يتبق سوى قرابة 115 يومًا على العرس العالمي ، قام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، باستعادة ذكريات تألق نجم المنتخب السعودي، سامي الجابر خلال مشاركاته في نهائيات بطولة كأس العالم.
وقال الحساب الرسمي لكأس العالم عبر موقع "تويتر": "سامي الجابر هو أكثر لاعب عربي سجل أهدافًا في تاريخ فيفا كأس العالم ..3 أهداف لأسطورة المنتخب السعودي في المونديال".
وستشهد نهائيات كأس العالم قطر 2022، حضورًا عربيًا مهمًا، بتأهل منتخبات السعودية والمغرب وتونس، التي التحقت بالمنتخب القطري، مستضيف الحدث العالمي الأبرز.
شارك العرب في 12 نسخة من كأس العالم وسجلوا 50 هدفًا في تاريخ مشاركاتهم، إذ كان أول أهدافهم عن طريق اللاعب المصري عبد الرحمن فوزي عام 1934، وآخرها عبر لاعب الأخضر السعودي سالم الدوسري في مونديال روسيا 2018، حينما خطف هدفًا قاتلاً في الوقت بدل الضائع لمنتخب بلاده على شقيقه المصري، لتفوز السعودية بهدفين مقابل هدف وحيد.
ويتصدر النجم السعودي السابق، سامي الجابر، ترتيب هدافي العرب في كأس العالم برصيد ثلاثة أهداف، إذ سجل هدفه الأول من ركلة جزاء أمام المغرب في مونديال 1994 والذي كان في أمريكا.
أما الهدف الثاني للجابر، فكان في مرمى جنوب إفريقيا في مونديال فرنسا عام 1998، وجاء من ركلة جزاء أيضًا، في حين كان الهدف الثالث له، في مرمى المنتخب التونسي في كأس العالم 2006 بألمانيا.
ويُذكر أن منتخبات تونس، مصر والسعودية تملك الرقم القياسي للعرب في المونديال، بتأهلها في ست مناسبات، للحدث الأبرز في كرة القدم العالمية.