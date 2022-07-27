سامي الجابر هداف العرب في كأس العالم عبر التاريخ

شارك العرب في 12 نسخة من كأس العالم وسجلوا 50 هدفًا في تاريخ مشاركاتهم، إذ كان أول أهدافهم عن طريق اللاعب المصري عبد الرحمن فوزي عام 1934، وآخرها عبر لاعب الأخضر السعودي سالم الدوسري في مونديال روسيا 2018، حينما خطف هدفًا قاتلاً في الوقت بدل الضائع لمنتخب بلاده على شقيقه المصري، لتفوز السعودية بهدفين مقابل هدف وحيد.