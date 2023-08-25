التعاون يخطف فوزًا مثيرًا في الوقت القاتل من أمام أبها

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون نتائجه الإيجابية، وحقق فوزًا مثيرًا على شقيقه نادي أبها في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب نادي التعاون.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز التعاون بهدف نظيف.
هدف المباراة الوحيد سجله محترف التعاون ماتيوس كاسترو في الدقيقة الـ85 من عمر المباراة.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد التعاون عند للنقطة الـ7؛ احتل بها المركز الخامس، في حين توقف رصيد أبها عند النقطة الـ3؛ ليتراجع للمركز الحادي عشر.