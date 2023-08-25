التعاون يخطف فوزًا مثيرًا في الوقت القاتل من أمام أبها

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون نتائجه الإيجابية، وحقق فوزًا مثيرًا على شقيقه نادي أبها في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب نادي التعاون.