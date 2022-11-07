بعد ودية آيسلندا.. الأخضر يستأنف تدريباته والأشعة تؤكد إصابة الفرج بمفصل الكتف

استأنف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، برنامجه الإعدادي في المعسكر المقام حاليًا في"أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة"، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي.