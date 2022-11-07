بعد ودية آيسلندا.. الأخضر يستأنف تدريباته والأشعة تؤكد إصابة الفرج بمفصل الكتف

استأنف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، برنامجه الإعدادي في المعسكر المقام حاليًا في"أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة"، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي.
واكتفى المدير الفني "إيرڤي رينارد" صباح اليوم بحصة استشفائية في مقر معسكر الأخضر.
على صعيد متصل، أكدت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب "سلمان الفرج" عن إصابته بمفصل الكتف، وسيواصل علاجه برفقة الجهاز الطبي للمنتخب.
فيما اكتفى الثلاثي "صالح الشهري، سلطان الغنام، ناصر الدوسري" بتمارين لياقية على أرضية الملعب.
من جهة أخرى، منح المدير الفني لاعبي الأخضر فترة حرة بعد نهاية الحصة التدريبية، على أن يكون التجمع مساء اليوم في مقر المعسكر.