الأخضر يكسب تجريبية مقدونيا بهدفي "البريكان" و"الحمدان"

كسب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره مقدونيا بهدفين مقابل هدف "وديًا"، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب فيكتوريا زيزكوف، مساء اليوم الخميس، ضمن إطار المعسكر الإعدادي للأخضر المقام حاليًا بجمهورية التشيك خلال أيام "فيفا" لشهر سبتمبر.