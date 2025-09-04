الأخضر يكسب تجريبية مقدونيا بهدفي "البريكان" و"الحمدان"

كسب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره مقدونيا بهدفين مقابل هدف "وديًا"، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب فيكتوريا زيزكوف، مساء اليوم الخميس، ضمن إطار المعسكر الإعدادي للأخضر المقام حاليًا بجمهورية التشيك خلال أيام "فيفا" لشهر سبتمبر.
انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الطرفين بهدف لمثله، حيث كان مقدونيا البادئ في التسجيل في الدقيقة 40، قبل أن يعدل فراس البريكان النتيجة للأخضر في الدقيقة 45.
وفي الشوط الثاني، عزز البديل الناجح عبدالله الحمدان النتيجة للأخضر بهدف ثانٍ في الدقيقة 78، لينتهي اللقاء بفوز الأخضر.