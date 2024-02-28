لاعبو الهلال والفيحاء يسيطرون على التشكيلة المثالية لجولة يوم التأسيس بالدوري

سيطر لاعبو الهلال والفيحاء على التشكيلة المثالية للجولة الـ21 بدوري روشن "جولة يوم التأسيس".
وكشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين، عبر منصة "إكس" عن التشكيلة المثالية للجولة الـ21 (جولة يوم التأسيس)، بالدوري.
واشتملت تشكيلة الجولة الـ21 على 3 لاعبين لكل من الهلال والفيحاء، ولاعبيْن من الأهلي، ولاعب واحد من النصر والاتحاد والأخدود؛ حيث جاءت على النحو التالي:
- حراسة المرمى: منير المحمدي (الفيحاء).
- خط الدفاع: علي البليهي (الهلال)، ريكاردو (الفيحاء)، سعيد الربيعي (الأخدود).
- خط الوسط: سيرغي سافيتش (الهلال)، أندرسون تاليسكا (النصر)، فرانك كيسيه (الأهلي)، سالم الدوسري (الهلال).
- خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله (الاتحاد)، فاشيون ساكالا (الفيحاء)، روبرتو فيرمينو (الأهلي).