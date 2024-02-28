لاعبو الهلال والفيحاء يسيطرون على التشكيلة المثالية لجولة يوم التأسيس بالدوري

واشتملت تشكيلة الجولة الـ21 على 3 لاعبين لكل من الهلال والفيحاء، ولاعبيْن من الأهلي، ولاعب واحد من النصر والاتحاد والأخدود؛ حيث جاءت على النحو التالي: