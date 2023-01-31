من المنتظر الإعلان الرسمي غدًا.. السعودية تنظم كأس آسيا 2027

وتنافست 5 دول في سباق الترشح على استضافة كأس آسيا 2027، لكن التنافس انحصر على السعودية والهند بعد انسحاب الاتحادين الأوزبكي والإيراني من الترشح في 14 ديسمبر 2020 و13 أكتوبر 2022 تواليًا، وقطر تلقائيًا بعد منحها حق استضافة كأس آسيا 2023 بدلًا من الصين التي اعتذرت في مايو الماضي عن تنظيم البطولة، قبل تلحق بهم الهند في 5 ديسمبر الماضي، وتعلن عدم المضي قدمًا في التنافس على الفوز بتنظيم الحدث القاري.