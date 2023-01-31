رياضة

من المنتظر الإعلان الرسمي غدًا.. السعودية تنظم كأس آسيا 2027

تزكية "آل خليفة "رئيسًا للاتحاد الآسيوي لولاية ثالثة
من المنتظر الإعلان الرسمي غدًا.. السعودية تنظم كأس آسيا 2027
سبق
سبق

بعد أن أصبح الملف السعودي هو الوحيد عقب انسحاب الهند من سباق الفوز باستضافة البطولة القارية في عام 2027، ينتظر أن يعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميًا عن فوز السعودية بتنظيم النسخة الـ19 من كأس آسيا 2027 خلال اجتماع العمومية الـ33 المقرر الأربعاء، في المنامة العاصمة البحرينية.

وتنافست 5 دول في سباق الترشح على استضافة كأس آسيا 2027، لكن التنافس انحصر على السعودية والهند بعد انسحاب الاتحادين الأوزبكي والإيراني من الترشح في 14 ديسمبر 2020 و13 أكتوبر 2022 تواليًا، وقطر تلقائيًا بعد منحها حق استضافة كأس آسيا 2023 بدلًا من الصين التي اعتذرت في مايو الماضي عن تنظيم البطولة، قبل تلحق بهم الهند في 5 ديسمبر الماضي، وتعلن عدم المضي قدمًا في التنافس على الفوز بتنظيم الحدث القاري.

الحدث القاري الثالث

وفي حال تمت المصادقة رسميًا على استضافة السعودية لكأس آسيا 2027، فستكون هذه البطولة هي الحدث القاري الثالث التي سيجرى على الأراضي السعودية بعد أن اختيرت لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029 في مدينة نيوم المستقبلية، كما اختارها المجلس الأولمبي الآسيوي أيضًا لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية عام 2034.

ولاية ثالثة

وبخلاف اختيار الدولة المستضيفة لبطولة كأس آسيا 2027، تشهد الجمعية العمومية "الكونجرس الآسيوي" تزكية الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لولاية ثالثة حتى عام 2027، إضافة إلى انتخاب ممثلي القارة الآسيوية في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للدورة الانتخابية المقبلة.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
كأس آسيا 2027

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org