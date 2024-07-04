رياضة
تقارير: نادي الاتحاد يتوصل إلى اتفاق مع النجم البلجيكي دي بروين
كشفت تقارير إعلامية عن آخر التطورات بشأن انتقال الدولي البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي نحو الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .
ووفقاً للصحفي الإيطالي رودي غالياتي فقد تم التوصل إلى اتفاق شفهي بين نادي اتحاد جدة واللاعب البلجيكي دي بروين بعد أن تحدث معه وفد من الدوري السعودي وبعض ممثلي النادي مع اللاعب الذي أعطى موافقته على عملية الانتقال للدوري السعودي.
وأشار رودي غالياتي أن الأمر الآن متروك لنادي مانشستر سيتي بشأن رحيل النجم دي بروين عن صفوفه صوب نادي الاتحاد.
وتأتي هذه التقارير رغم تصريحات دي بروين الأخيرة التي قال فيها إنه سيبقى مع بطل الدوري الإنجليزي خلال الموسم المقبل.
يذكر أن صاحب الـ 33 عاماً انضم إلى صفوف مانشستر سيتي في عام 2015 قادماً من صفوف نادي فولفسبورغ الألماني حيث تبقى في عقده عام واحد .