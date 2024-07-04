تقارير: نادي الاتحاد يتوصل إلى اتفاق مع النجم البلجيكي دي بروين

ووفقاً للصحفي الإيطالي رودي غالياتي فقد تم التوصل إلى اتفاق شفهي بين نادي اتحاد جدة واللاعب البلجيكي دي بروين بعد أن تحدث معه وفد من الدوري السعودي وبعض ممثلي النادي مع اللاعب الذي أعطى موافقته على عملية الانتقال للدوري السعودي.