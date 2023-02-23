في جولة يوم التأسيس.. "أبها" في مواجهة "الوحدة" و"العدالة" أمام "الخليج"

تستكمل، غدًا الجمعة، باقي مباريات جولة يوم التأسيس الـ18، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين؛ حيث تقام مباراتان على النحو التالي:
تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ4 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.
يدخل أبها المباراة ولديه 22 نقطة، ويحتلّ المركز التاسع، بينما يحتلّ الوحدة المركز الرابع عشر، ولديه 16 نقطة.
تنطلق المباراة بين العدالة وشقيقه الخليج في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.
يشارك الخليج خلال اللقاء وهو يملك 16 نقطة، ويحتلّ المركز الـ13، فى حين يمتلك العدالة 10 نقاط فقط، ويحتلّ المركز الـ14 "ما قبل الأخير".