في رسالة لجماهيره بعد الخروج من كأس العالم .. رونالدو : "وداعًا لأكبر أحلامي"

وجّه نجم منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو رسالة لجماهيره عقب خروجه من كأس العالم 2022 على يد منتخب المغرب في ربع نهائي البطولة، مساء السبت على ملعب "الثمامة".
وقال رونالدو في منشور عبر حسابه في موقع "إنستغرام" "كان الفوز بكأس العالم للبرتغال أكبر حلم في مسيرتي وأكثرها طموحًا. لحسن الحظ ، فزت بالعديد من الألقاب الدولية، بما في ذلك مع البرتغال، لكن وضع اسم بلدنا على أعلى مستوى في العالم كان حلمي الأكبر".
وأضاف : "لقد قاتلت من أجل ذلك. لقد ناضلت بشدة من أجل هذا الحلم. في النسخ الخمس من نهائيات كأس العالم التي سجّلت فيها على مدار 16 عامًا، كنت دائمًا جنبًا إلى جنب مع لاعبين رائعين وبدعم من ملايين البرتغاليين، بذلت قصارى جهدي. تركت كل شيء في الميدان، لم أُدر وجهي أبدًا عن القتال، ولم أتخلّ أبدًا عن هذا الحلم".
وتابع : "لسوء الحظ، انتهى الحلم أمس.. أريد أن يعرف الجميع لماذا خرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صمته بعد خروج منتخب بلاده من ربع نهائي كأس العالم 2022 بعد الخسارة -أمس السبت- أمام المغرب، لقد قيل الكثير، وكُتب الكثير، وقد تم التكهن بالكثير، لكن تفانيَّ للبرتغال لم يتغيّر للحظة. كنت دائمًا شخصًا آخر يقاتل من أجل هدف مشترك للجميع، ولن أدير ظهري أبدًا لزملائي في الفريق وبلدي".
وختم قائلاً : "ليس هناك الكثير لأقوله الآن. شكرًا للبرتغال. شكرًا لقطر. كان الحلم جميلاً، الآن نأمل أن تكون الأجواء جيدة ويسمح لكل شخص باستخلاص قراراته الخاصة".