في رسالة لجماهيره بعد الخروج من كأس العالم .. رونالدو : "وداعًا لأكبر أحلامي"

وأضاف : "لقد قاتلت من أجل ذلك. لقد ناضلت بشدة من أجل هذا الحلم. في النسخ الخمس من نهائيات كأس العالم التي سجّلت فيها على مدار 16 عامًا، كنت دائمًا جنبًا إلى جنب مع لاعبين رائعين وبدعم من ملايين البرتغاليين، بذلت قصارى جهدي. تركت كل شيء في الميدان، لم أُدر وجهي أبدًا عن القتال، ولم أتخلّ أبدًا عن هذا الحلم".