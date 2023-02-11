"الخليج" يتجاوز مضر والنور يستمر في الصدارة.. والأهلي يهبط لبطولة المناطق

وبهذه النتائج، يتصدر فريق النور ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، ويأتي مضر ثانيًا برصيد 29 نقطة، وبفارق المواجهات المباشرة مع الخليج الذي يحل ثالثًا بنفس الرصيد، ويأتي المحيط رابعًا بـ18 نقطة، وبعده الصفا خامسًا برصيد 16 نقطة، يتبعه الوحدة سادسًا بـ15 نقطة، ثم القارة سابعًا بـ10 نقاط، ويحتل الابتسام المركز الثامن برصيد 8 نقاط، ثم الترجي تاسعًا برصيد 6 نقاط، ويتذيل الترتيب فريق الأهلي بـ5 نقاط، مع وجود مواجهة مؤجلة لفريقي الصفا والخليج ستقام يوم الثلاثاء المقبل.