تحت زخات المطر.. "الأخضر" يكسب ودية ساحل العاج بهدف "أبو الشامات"

وسط أجواء ماطرة على عروس البحر الأحمر جدة، كسب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره ساحل العاج بهدف دون مقابل، في اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الجمعة على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن معسكر الأخضر الإعدادي استعدادًا لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™.
وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة عن طريق اللاعب صالح أبو الشامات، بعد استغلاله هفوة دفاعية من منتخب ساحل العاج، ليمنح الأخضر التقدم الذي حافظ عليه حتى النهاية.
وشهد اللقاء حضورًا تكتيكيًا جيدًا من عناصر المنتخب السعودي بقيادة المدرب هيرفي رينارد، الذي بدأ المباراة بتشكيلة ضمت:
نواف العقيدي، سعود عبد الحميد، عبدالإله العمري، وليد الأحمد، نواف بوشل، عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، محمد كنو (قائد الفريق)، سلطان مندش، صالح أبو الشامات، فراس البريكان.
وفي الشوط الثاني، كاد الإيفواري ديالو أن يعادل النتيجة عند الدقيقة 59، إلا أن تسديدته اعتلت عارضة مرمى نواف العقيدي. كما شهدت الدقيقة 71 دخول القائد سالم الدوسري بديلًا لأبو الشامات، فيما تألق العقيدي مجددًا في الدقيقة 88 بتصديه لانفراد خطير حافظ به على نظافة شباكه.
ويختتم الأخضر السعودي مبارياته الودية خلال أيام فيفا بمواجهة نظيره الجزائري الثلاثاء المقبل على ملعب الإنماء بجدة، قبل خوض معترك بطولة كأس العرب قطر 2025.