تحت زخات المطر.. "الأخضر" يكسب ودية ساحل العاج بهدف "أبو الشامات"

وسط أجواء ماطرة على عروس البحر الأحمر جدة، كسب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره ساحل العاج بهدف دون مقابل، في اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الجمعة على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن معسكر الأخضر الإعدادي استعدادًا لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™.