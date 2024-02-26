الهلال يواجه الاتحاد في الجولة الـ22 بدون الـ "ميترو"

الجدير بالذكر أن الهلال لا يزال محافظًا على صدارة ترتيب الدوري برصيد 59 نقطة، ويأتي "ميترو" ثانيًا في سِجل الهدافين برصيد 19 هدفًا، خلف المتصدر لاعب النصر "رونالدو" برصيد 22 هدفًا.