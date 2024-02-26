الهلال يواجه الاتحاد في الجولة الـ22 بدون الـ "ميترو"

يخوض فريق الهلال الأول لكرة القدم مواجهة أمام نظيره الاتحاد الجمعة المقبلة خاسرًا خدمات مهاجمه "ميتروفيتش"، ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، على ملعب المملكة أرينا؛بسبب تراكم البطاقات الصفراء.
وكان "ميترو" قد تحصل على البطاقة الصفراء الرابعة في الدوري بعد تدخله على البرازيلي باولو فيكتور، حارس مرمى الاتفاق، اليوم الاثنين.
ونال ميتروفيتش ثلاث بطاقات صفراء قبل لقاء الاتفاق، أمام التعاون والنصر، والثالثة ضد أبها.
الجدير بالذكر أن الهلال لا يزال محافظًا على صدارة ترتيب الدوري برصيد 59 نقطة، ويأتي "ميترو" ثانيًا في سِجل الهدافين برصيد 19 هدفًا، خلف المتصدر لاعب النصر "رونالدو" برصيد 22 هدفًا.