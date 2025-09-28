جامعة حائل حلت في المركز الثاني .. طالبات جامعة طيبة يتوجن ببطولة شطرنج الجامعات

وحققت جامعة طيبة المركز الأول، وحلت جامعة حائل في المركز الثاني، وثالثاً جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن, حيث توجت مدير البطولة الدكتوره نوف الحماد, الجامعات الفائزة في حفل الختام, مشيدةً بالمستوى الفني الذي شهدته البطولة, التي تُعد الأولى في روزنامة اتحاد الجامعات ضمن موسه الـ16, وذلك في إطار خططه لتوسيع قاعدة الألعاب الجامعية، وإتاحة الفرصة للطالبات للتنافس في مختلف الرياضات الذهنية والبدنية، بما يعزز حضور الجامعات السعودية في المحافل الرياضية.