اتحاد الصم يشكل منتخباً نسائياً لتنس الطاولة

وفي ختام البرنامج تم تشكيل منتخب نسائي تكون من تسع لاعبات هن "أروى فهيد المطيري ، أفراح صالح العواد، أسماء ناصر العنزي ، حمامة عبده البركاتي، روبى إبراهيم الفهيد ، رغد إبراهيم العتيق ، ريم يحيى زكري ، شهد سامي رويهب وهديل حميد العنزي".