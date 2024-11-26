اتحاد الصم يشكل منتخباً نسائياً لتنس الطاولة

ضمن إطار اهتمام الاتحاد السعودي لرياضة الصم بالرياضة النسائية نفذ الاتحاد برنامجاً تدريبياً في لعبة تنس الطاولة للسيدات وذلك في الصالة الرياضية بجامعة الملك سعود بمدينة الرياض لمدة شهر تم خلاله تعريف اللاعبات بهذه الرياضة وقوانينها وإعطاؤهن حصصاً تدريبية مكثفة تحت إشراف مدربات متخصصات .
وفي ختام البرنامج تم تشكيل منتخب نسائي تكون من تسع لاعبات هن "أروى فهيد المطيري ، أفراح صالح العواد، أسماء ناصر العنزي ، حمامة عبده البركاتي، روبى إبراهيم الفهيد ، رغد إبراهيم العتيق ، ريم يحيى زكري ، شهد سامي رويهب وهديل حميد العنزي".
وأشرف على البرنامج واللاعبات المشرفة شهد رويهب وحظي بمتابعة واهتمام رئيس الاتحاد الدكتور سعيد القحطاني.