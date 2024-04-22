لمدة يومين.. جازان تستضيف المرحلة الثالثة من برنامج FIFA لاكتشاف المواهب

يذكر أن البرنامج سيقام عبر عدة مدن في المملكة حيث ستكون هذه المرحلة في محافظة أبو عريش يستهدف البرنامج من خلاله أبرز المواهب الكروية ومعلمي التربية البدنية في المدارس، وسبق أن أقيم البرنامج في جدة والرياض، وشهد مشاركة 493 طالبًا وطالبة و193 معلمًا ومعلمة.