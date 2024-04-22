لمدة يومين.. جازان تستضيف المرحلة الثالثة من برنامج FIFA لاكتشاف المواهب

تنطلق غدًا الثلاثاء المرحلة الثالثة من برنامج FIFA لمدارس البنين والبنات لاكتشاف المواهب والذي يقيمه الاتحاد السعودي لكرة القدم تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالتعاون مع وزارتي الرياضة والتعليم، وتحتضنه مدينة جازان لمدة يومين.
ويأتي المهرجان ضمن مبادرات قسم تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم مع الاتحادات الأعضاء لاكتشاف المواهب وتطويرها، وتأهيل المعلمين والمعلمات المسؤولين عن النشاط الرياضي، وفق أسس فنية محددة، حيث تم تحديد الفئة العمرية المستهدفة للمهرجان من المواهب من 6 - 14 عامًا.
ويهدف البرنامج إلى تسهيل الجهود الرامية لتطوير عدد من المهارات المعتمدة على المستوى العالمي لتطوير الحياة الاجتماعية العالمية.
يذكر أن البرنامج سيقام عبر عدة مدن في المملكة حيث ستكون هذه المرحلة في محافظة أبو عريش يستهدف البرنامج من خلاله أبرز المواهب الكروية ومعلمي التربية البدنية في المدارس، وسبق أن أقيم البرنامج في جدة والرياض، وشهد مشاركة 493 طالبًا وطالبة و193 معلمًا ومعلمة.