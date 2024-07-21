أخضر السيدات يدشن معسكره الإعدادي في النمسا بمشاركة 26 لاعبة

يدشن المنتخب السعودي الأول للسيدات معسكره الإعدادي في مدينة "لا ان دير ثايا" بجمهورية النمسا، خلال الفترة من 22 يوليو حتى 12 أغسطس.
يأتي هذا المعسكر ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في البطولات الدولية المقبلة، حيث يخطط الجهاز الفني للمنتخب خوض مباراتين وديتين أمام منتخب مولدوفا على ملعب Mestsky Stadium. من المقرر أن تُلعب المباراة الودية الأولى يوم 7 أغسطس، بينما ستُجرى المباراة الثانية في 11 أغسطس.
يهدف هذا المعسكر الإعدادي إلى تحسين لياقة اللاعبات وتطوير تكتيكات اللعب، بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين اللاعبات وتكاملهن كمنتخب واحد.
واستدعى المدير الفني للمنتخب الوطني، الإسباني لويس كورتيس، 26 لاعبة للمشاركة في هذا المعسكر الإعدادي هن: سارة خالد، بيان صدقة، نوف سعود، تالة الغامدي، لانا عبدالرزاق، ليان جوهري، مباركة محمد، سارة الحمد، البندري مبارك، صبا توفيق، فاطمة منصور، أسيل أحمد، جوري طارق، موضي عبدالمحسن، حورية الشمراني، لولو العبيد، فدوى خالد، مريم التميمي، أسرار محمد، منى عبدالرحمن، شروق الهوساوي، رغد مخيزن، أميرة أبو السمح، شيماء بلال، مجد العتيبي، لولوة موسى.
وتأتي هذه المعسكرات الإعدادية ضمن خطة الإدارة النسائية بالاتحاد السعودي لتجهيز اللاعبات للمشاركة في المنافسات الرسمية القادمة، وتعزيز أداء المنتخب على المستويين الفردي والجماعي.