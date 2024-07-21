أخضر السيدات يدشن معسكره الإعدادي في النمسا بمشاركة 26 لاعبة

واستدعى المدير الفني للمنتخب الوطني، الإسباني لويس كورتيس، 26 لاعبة للمشاركة في هذا المعسكر الإعدادي هن: سارة خالد، بيان صدقة، نوف سعود، تالة الغامدي، لانا عبدالرزاق، ليان جوهري، مباركة محمد، سارة الحمد، البندري مبارك، صبا توفيق، فاطمة منصور، أسيل أحمد، جوري طارق، موضي عبدالمحسن، حورية الشمراني، لولو العبيد، فدوى خالد، مريم التميمي، أسرار محمد، منى عبدالرحمن، شروق الهوساوي، رغد مخيزن، أميرة أبو السمح، شيماء بلال، مجد العتيبي، لولوة موسى.