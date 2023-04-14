الاتفاق يعود لسكة الانتصارات من بوابة الفيحاء

نجح فريق الاتفاق في العودة لسكة الانتصارات بعد فوزه على ضيفه الفيحاء بهدف دون رد مساء أمس الجمعة، وذلك في لقاء مؤجل من الجولة الثانية والعشرين من دوري روشن السعودي، أقيم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
وحمل هدف المباراة الوحيد بصمة اللاعب الفرنسي يوسف نياكاتي، الذي سجله بطريقة رائعة من مقصية خلفية، فاجأت الحارس مسلم آل فريح، وذلك في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من مجريات الشوط الثاني.
وبهذه النتيجة رفع الاتفاق رصيده إلى 27 نقطة؛ وضعته بالمركز التاسع، بينما توقف العداد النقطي لفريق الفيحاء عند 25 نقطة؛ احتل بها المركز الثاني عشر.