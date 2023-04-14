الاتفاق يعود لسكة الانتصارات من بوابة الفيحاء

نجح فريق الاتفاق في العودة لسكة الانتصارات بعد فوزه على ضيفه الفيحاء بهدف دون رد مساء أمس الجمعة، وذلك في لقاء مؤجل من الجولة الثانية والعشرين من دوري روشن السعودي، أقيم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.