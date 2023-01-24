في الموسم الثالث .. 139 لاعبة يشاركن في بطولتي اتحاد الجامعات لألعاب القوى

وأوضحت مديرة بطولة ألعاب القوى هيفاء السويلم أن منافسات البطولة ستشهد مشاركة 111 لاعبة يمثلن 13 جامعة، وتضم المنافسات سباقات ( 100م ـ 200 م ـ 1500 م ـ الوثب الطويل ـ دفع الكرة الحديدية ـ رمي الرمح) , مشيرةً إلى أنه وبحسب نظام البطولة يحق لكل جامعة المشاركة بطالبتين ( 2 ) في كل مسابقة من المسابقات وفريق واحد في كل سباق من سباقات التتابع.