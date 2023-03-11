في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.. الشباب يغادر إلى البصرة لمواجهة القوة الجوية

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القـدم لمدينة البصرة في العراق، وذلك استعدادًا لمواجهة القوة الجوية العراقـي، ضمن ذهاب الدور الأول من كأس الملك سلمان للأندية العربية مساء الاثنين المقبل".