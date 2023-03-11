في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.. الشباب يغادر إلى البصرة لمواجهة القوة الجوية

تغادر اليوم، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمدينة البصرة العراقية، تأهباً لمواجهة فريق القوة الجوية العراقـي، ضمن ذهاب الدور الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023م.
وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القـدم لمدينة البصرة في العراق، وذلك استعدادًا لمواجهة القوة الجوية العراقـي، ضمن ذهاب الدور الأول من كأس الملك سلمان للأندية العربية مساء الاثنين المقبل".
وتابع البيان: "فيما لم يغادر كل من: إيفر بانيغا، ريـاض شراحيلي، لتواجدهما في العيادة الطبية، بالإضافة إلـى كارلـوس جونيـور وسعيد الربيعي لمواصلة العلاج.
ويلاقي الشباب نظيره القوة الجوية العراقي، الاثنين المقبل، على ملعب جذع النخلة بمدينة البصرة فيما ستقام مباراة العودة يوم 16 أبريل المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
من جهة أخرى وافقت إدارة نادي الشباب على اعتذار المدرب الوطني عبد اللطيف الحسيني عن استمراره في مهامه كمساعد لمدرب الفريق الأول لكرة القـدم، وذلك نظرًا لظروفه الأسرية القاهرة.