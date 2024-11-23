مصادر.. "بيولي" يطالب إدارة النصر بضرورة التعاقد مع مهاجم صريح

كشفت مصادر قريبة من إدارة نادي النصر، أن المدرب الإيطالي "ستيفانو بيولي" قد طالب الإدارة بضرورة التعاقد مع مهاجم أجنبي.
وبحسب المصادر: فإنّ "بيولي" طلب التعاقد مع مهاجم "9" قادر على انتهاز الفرص وتحويلها لأهداف.
وعانى النصر بالأمس من أول خسارة له بالدوري بأقدام لاعبي القادسية في الجولة 11 من المسابقة بعد الخسارة بهدفين لهدف.
وكشفت تقارير تركية أن الإدارة وافقت على رحيل البرازيلي "تاليسكا" لفنربخشة؛ تمهيدًا لإفساح المجال في قائمة الأجانب لتسجيل لاعب بدلًا منه.
وبحسب تلك التقارير: فإنّ النادي التركي قد توصّل إلى اتفاق مبدئي مع المهاجم البالغ من العمر 30 عامًا ووكيله، كما أنّ النصر رفض تمامًا عرض الإعارة مع التكفل بجزء من راتبه.