مصادر.. "بيولي" يطالب إدارة النصر بضرورة التعاقد مع مهاجم صريح

وبحسب تلك التقارير: فإنّ النادي التركي قد توصّل إلى اتفاق مبدئي مع المهاجم البالغ من العمر 30 عامًا ووكيله، كما أنّ النصر رفض تمامًا عرض الإعارة مع التكفل بجزء من راتبه.