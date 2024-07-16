الثلاثي "ميتروفيتش وبونو والعويس" ينعشون تدريبات الهلال في النمسا

وشهدت التدريبات الجماعية مشاركة الثنائي "ألكساندر ميتروفيتش وياسين بونو" في التدريبات؛ وذلك بعد وصولهما للمعسكر يوم أمس، بينما تواجد الحارس "محمد العويس" في المران المسائي بعد وصوله ظهر اليوم إلى المعسكر .