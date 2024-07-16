الثلاثي "ميتروفيتش وبونو والعويس" ينعشون تدريبات الهلال في النمسا

بدأ الفريق الكروي الأول بنادي الهلال ،اليوم الثلاثاء، تدريباته في معسكره التحضيري بالنمسا؛ استعداداً لبداية الموسم الرياضي الجديد 2024/2025، حيث فرض المدير الفني "جورج جيسوس" حصتين تدريبيتين صباحية ومسائية.
اشتملت الحصة التدريبية الصباحية على: تدريبات بدنية ولياقية وتطبيقات تكنيكية، فيما تخلل المران المسائي: االجري حول الملعب، وتدريبات لياقية بالكرة، ومناورة فنية .
وشهدت التدريبات الجماعية مشاركة الثنائي "ألكساندر ميتروفيتش وياسين بونو" في التدريبات؛ وذلك بعد وصولهما للمعسكر يوم أمس، بينما تواجد الحارس "محمد العويس" في المران المسائي بعد وصوله ظهر اليوم إلى المعسكر .
و يواصل الفريق تدريباته يوم غد الأربعاء على فترتين صباحية ومسائية، ضمن معسكره الخارجي في النمسا.