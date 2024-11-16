"الهدى" يسيطر على "ذهب" بطولة المملكة للمبارزة

تَوَّج "محمد بوعلي" نائبُ رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، الفائزين في بطولة المملكة للمبارزة "الجولة الفضيّة" تحت 13 عامًا للرجال، الّتي اختتمت، اليوم السبت، في صالة الاتحاد السعودي للمبارزة، بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام.