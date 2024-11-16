"الهدى" يسيطر على "ذهب" بطولة المملكة للمبارزة

تَوَّج "محمد بوعلي" نائبُ رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، الفائزين في بطولة المملكة للمبارزة "الجولة الفضيّة" تحت 13 عامًا للرجال، الّتي اختتمت، اليوم السبت، في صالة الاتحاد السعودي للمبارزة، بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام.
بعد أنْ سيطر نادي الهدى على ذهبية الأسلحة الثلاثة "الابيه والسايبر والشيش"؛ ففي سلاح حقّق أمين آل سهوا "الهدى" الذهبية، ونال يوسف الفرج "الشباب" الفضية، وأحرز على بوخليف "العمران"، ومعاذ عواد "الباحة" البرونزية.
وسيطر لاعبو الهدى على الميداليات في سلاح السايبر، بعد أن حقّق علي العماني الميدالية الذهبية، و"ظفر جواد السادة" بالفضية، فيما ذهبت البرونزية لـ"جواد الدرازي" و"محمد آل عباس".
وفي سلاح الشيش انتزع حيدر الهاشم "الهدى" الذهبية، ونال رضا كشكش "الهدى" الفضية، فيما حصد حمزة محمود "النصر"، وعبدالرحمن الهدب "الشباب" البرونزية.