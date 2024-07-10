الكشف عن كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. تحفة فنية تمزج بين روح الرياضات الإلكترونية والثقافة السعودية

ويتاح للفريق الفائز بالدرع إمكانية اختيار ثلاثة مفاتيح من بين الفرق التي تفوق عليها ليتم تحطيمها عبر آلة ضغط، ووضعها تحت لوحة الشرف، تخليدًا للتحدي الذي واجهوه طوال البطولة، وتحتفظ الفرق الخاسرة بالإطار الخارجي، كما يُمنح لهم مفتاحًا رمزيًا كتذكار، يُعتبر شاهدًا على رحلتهم المميزة في منافسات النسخة الأولى من كأس العالم للرياضات الإلكترونية.