بمشاركة 24 حكم ساحة و31 حكمًا مساعدًا .. حكام دوري يلو يواصلون معسكرهم الإعدادي في مدينة الطائف

يواصل حكام دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين معسكرهم الإعدادي في مدينة الطائف، والذي يستمر حتى السادس من سبتمبر المقبل، استعدادًا للموسم الرياضي 2025-2026، بمشاركة 24 حكم ساحة و31 حكمًا مساعدًا من حكام دوري يلو، إضافةً إلى 3 حكمات مساعدات من دوري الدرجة الأولى للسيدات.
ويتخلل المعسكر برنامج يومي على فترتين صباحية ومسائية، حيث يجري الحكام تدريبات ميدانية في الفترة الصباحية تشمل تمارين لياقية وتطبيقات على تقنية حكم الفيديو المساعد، إلى جانب المشاركة في عدد من المباريات التي تنظمها اللجنة بهدف استعادة حساسية المباريات.
وفي الفترة المسائية، يشارك الحكام في محاضرات فنية يقدمها عدد من المحاضرين المعتمدين في الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، يتم خلالها التطرق إلى التعديلات الأخيرة على قانون اللعبة، ومراجعة أبرز الحالات التي شهدها الموسم الرياضي الماضي.