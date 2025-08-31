بمشاركة 24 حكم ساحة و31 حكمًا مساعدًا .. حكام دوري يلو يواصلون معسكرهم الإعدادي في مدينة الطائف

يواصل حكام دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين معسكرهم الإعدادي في مدينة الطائف، والذي يستمر حتى السادس من سبتمبر المقبل، استعدادًا للموسم الرياضي 2025-2026، بمشاركة 24 حكم ساحة و31 حكمًا مساعدًا من حكام دوري يلو، إضافةً إلى 3 حكمات مساعدات من دوري الدرجة الأولى للسيدات.