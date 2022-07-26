ليبيا تواجه الجزائر لتحديد هوية المتأهلين.. ومصر تلاقي الصومال

تتواصل غداً الأربعاء، مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال الفترة من 20 يوليو الحالي إلى 6 أغسطس المقبل.
وعلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، يلتقي منتخب ليبيا مع شقيقه منتخب الجزائر في ختام مباريات المجموعة الثالثة، عند تمام الساعة الخامسة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، لتحديد هوية المتأهلين إلى الدور التالي.
ويتصدر منتخب ليبيا صدارة المجموعة بـ3 نقاط بالتساوي مع منتخب الجزائر، بينما يأتي منتخب لبنان في المركز الثالث بدون رصيد.
وعلى استاد نادي ضمك يلتقي منتخبا مصر مع الصومال، في التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في ختام مباريات المجموعة الرابعة.
ويتساوى منتخبا مصر وعمان في صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط لكل منهما، يليهما منتخب الصومال بدون رصيد حتى الآن.