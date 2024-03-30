الإثارة تتجدد.. 5 مباريات في الجولة 12 المؤجلة من ممتاز اليد

ويتصدر الهدى سلم ترتيب بطولة الدوري برصيد 24 نقطة، ويأتي الصفا في المركز الثاني برصيد 22 نقطة، والخليج ثالثًا بـ 19 نقطة، ومضر رابعًا برصيد 17 نقطة، والأهلي خامسًا برصيد 15 نقطة، والوحدة السادس بـ 14 نقطة، والزلفي السابع برصيد 11 نقطة، والنور ثامنًا برصيد 10 نقاط، ثم الترجي تاسعًا برصيد 8 نقاط، والعدالة في المركز العاشر برصيد 6 نقاط، ثم القارة في المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط، والروضة في المركز الثاني عشر برصيد نقطة واحدة.