الإثارة تتجدد.. 5 مباريات في الجولة 12 المؤجلة من ممتاز اليد

تجري غدًا الأحد، خمس مباريات ضمن الجولة الثانية عشرة المؤجلة من بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد للكبار.
وتُقام ثلاث مباريات عند الساعة 9:00 مساءً، حيث يلتقي النور مع الروضة على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، ويستضيف الهدى نظيره القارة على صالة وزارة الرياضة بالدمام، ويلعب الزلفي مع مضر على صالة نادي الزلفي بالزلفي، وعند الساعة 10:00 يستضيف الوحدة فريق الأهلي على صالته بمكة المكرمة، وتختتم المباريات الساعة 11:00 مساءً بلقاء الخليج مع العدالة على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف.
ويتصدر الهدى سلم ترتيب بطولة الدوري برصيد 24 نقطة، ويأتي الصفا في المركز الثاني برصيد 22 نقطة، والخليج ثالثًا بـ 19 نقطة، ومضر رابعًا برصيد 17 نقطة، والأهلي خامسًا برصيد 15 نقطة، والوحدة السادس بـ 14 نقطة، والزلفي السابع برصيد 11 نقطة، والنور ثامنًا برصيد 10 نقاط، ثم الترجي تاسعًا برصيد 8 نقاط، والعدالة في المركز العاشر برصيد 6 نقاط، ثم القارة في المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط، والروضة في المركز الثاني عشر برصيد نقطة واحدة.