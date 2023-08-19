شاهد.. الدوري السعودي يبثّ في مطار ميامي بأمريكا

وتعتبر حقوق البثّ التلفزيوني من أبرز الدلالات على قوة الدوريات العالمية؛ حيث يبرز الدوري السعودي هذا العام بوصفه واحدًا من أقوى الدوريات العالمية في ظلّ الأسماء العالمية في كرة القدم الحاضرة في دوري المملكة، والتي تضمّ لاعبين حاصلين على الكرة الذهبية؛ مثل كريم بنزيما، وقبل ذلك الأسطورة التاريخية لكرة القدم كريستيانو رونالدو. ومن آخر الأسماء التي تم استقطابها الأسطورة البرازيلية نيمار دي سيلفا، الذي سيلعب موسمين مع نادي الهلال السعودي.