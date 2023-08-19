شاهد.. الدوري السعودي يبثّ في مطار ميامي بأمريكا

تداول روّادُ مواقع التواصل مقطعَ فيديو من الدوري السعودي يبثُّ في مطار ميامي الدولي في أمريكا؛ حيث يظهر في المقطع مشاهد من مباراة النصر والتعاون.
ويظهر الفيديو المتداول على منصة "إكس"، "تويتر" سابقًا، مقطع فيديو من الدوري السعودي يبثّ في مطار ميامي الدولي في أمريكا، وفيه يقول موثقه: "مطار ميامي.. حاطين النصر والتعاون، الله الله الدوري السعودي".
يشار إلى أن الكرة السعودية تلقّت دعمًا كبيرًا يثمر سريعًا بتزايد شراء الكثير من القنوات العالمية حقوق البثّ التلفزيوني لدوري روشن السعودي للمحترفين، وفي مقدمتها قنوات معروفة؛ مثل شركة البث الرياضية "DAZN"، وقناة "La7" الإيطالية، وشركة "آي إم جي" المختصّة بالنقل التلفزيوني، و"Sport TV" البرتغالية، وقناة "فوكس سبورتس" الأمريكية، وقناة "كانال بلوس" الفرنسية، وقناة "Cosmote" اليونانية، وكذلك منصة "دازن" للبثّ التدفّقي في بريطانيا، وقناة "آر إم سي" الفرنسية، وقناة "كانال بلوس" الفرنسية.
وتعتبر حقوق البثّ التلفزيوني من أبرز الدلالات على قوة الدوريات العالمية؛ حيث يبرز الدوري السعودي هذا العام بوصفه واحدًا من أقوى الدوريات العالمية في ظلّ الأسماء العالمية في كرة القدم الحاضرة في دوري المملكة، والتي تضمّ لاعبين حاصلين على الكرة الذهبية؛ مثل كريم بنزيما، وقبل ذلك الأسطورة التاريخية لكرة القدم كريستيانو رونالدو. ومن آخر الأسماء التي تم استقطابها الأسطورة البرازيلية نيمار دي سيلفا، الذي سيلعب موسمين مع نادي الهلال السعودي.
يُذكر أن "استراتيجية التحوّل للدوري السعودي للمحترفين" التي كانت قد أعلنت عنها رابطة الدوري؛ أهم مفاصلها تتضمّن تحقيق النموّ المستدام للدوري على المدى الطويل، وتعزيز تنافسيته وحضوره على المستوى العالمي؛ ليكون ضمن أقوى 10 دوريات في العالم.