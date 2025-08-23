الأهلي جاي يطل.. غلب الكل.. إعلاميون يتغنون بالفوز بكأس السوبر السعودي
تفاعل عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين الرياضيين مع فوز الأهلي على حساب النصر ببطولة كأس السوبر السعودي 2025.
وتوج الأهلي بالبطولة بعد تغلبه على النصر بركلات الترجيح (5/3) عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (2/2)، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم (السبت) على ملعب هونغ كونغ الدولي.
وبات الألماني ماتياس يايسله أول مدرب يحقق بطولتين على الأقل مع النادي الأهلي منذ السويسري كريستيان غروس، بعد أن قاد الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم الماضي.
من جهته، قال الإعلامي الرياضي وليد الفراج: "ألف مبروك للنادي الأهلي عودته إلى سجلات الذهب السعودي بعد غياب سنوات طويلة. كأس السوبر يليق بحامل لقب النخبة الآسيوية، والفرح يليق بجماهيره الكبيرة".
وأضاف الفراج: "جدة تعيش الليلة فرحة واسعة وتنتظر غدًا وصول البطل السوبر لبدء التجهيز لانطلاق الدوري. مبروك للأهلي وحظ أوفر للنصر".
أما الإعلامي والناقد الرياضي محمد البكيري فكتب: "جاي يطل غلب الكل.. الملكي الأهلي بطل السوبر عن استحقاق وجدارة ومرجلة.. مبروووك لأحبتي وأصدقائي الأهلاويين.. قلعة الكؤوس تعيد صياغة تاريخها".
وعلّق الإعلامي محمد القاعود قائلًا: "مليون مبروك للملوك.. بطولة جديدة للأهلي دون دعم، دون ميزانية، دون صفقات، دون إدارة.. لكن هناك إرادة".